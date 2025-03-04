أحداث مباراة فريقي مستقبل الرويسات واتحاد الحراش.. توقيف شخصين وفتح تحقيق قضائي

أعلن مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، عن توقيف شخصين وفتح تحقيق قضائي على خلفية أحداث مباراة فريقي مستقبل الرويسات واتحاد الحراش.

وجاء في بيان لمجلس قضاء الجزائر “عملاً بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية. تُعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. الرأي العام، أنه على إثر تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الأحداث. التي تزامنت مع مباراة كرة القدم التي جمعت فريقي مستقبل الرويسات واتحاد الحراش يظهر فيها عدة أشخاص يقومون بتوجيه عبارات تتضمن التمييز وخطاب الكراهية، حيث تم فتح تحقيق ابتدائي اسفر على توقيف كل من ( م.ح ) و ( ع. س )”.

وأضاف البيان، أنه عند تقديم المعنيين يوم 4 مارس 2025 أمام نيابة القطب الجزائي الوطني تم فتح تحقيق قضائي ضدهما لارتكابهما جنحة التمييز وخطاب الكراهية باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، جنحة وضع لأنظار الجمهور فيديوهات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

وبعد سماع المتهمين عند الحضور الأول أمر قاضي التحقيق بإيداعهما رهن الحبس المؤقت، يضيف البيان.

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