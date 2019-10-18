أحداث 11 سبتمبر بالولايات المتحدة كادت أن تكرر في فرنسا

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أحداث 11 سبتمبر بالولايات المتحدة كادت أن تكرر في فرنسا
بقلم أمينة داودي

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، أن أجهزة الأمن الوطنية اعتقلت شخصا كان يخطط لتنفيذ هجوم مسلح.

وأضاف الوزير، أن منفذ الهجوم إستلهم خطته من هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع قناة “فرانس 2” التلفزيونية أمس الخميس قال كاستانيز إن فردا استلهم خطته من احداث 11 سبتمبر.

والطائرات التي دمرت برجي مركز التجارة العالمي تم اعتقاله من قبل اجهزتنا الاستخبارية.
وأوضح الوزير أن الشخص المذكور اعتقل قبل حادث 3 أكتوبر الذي لقي فيه ثلاثة ضباط شرطة وموظف مدني مصرعهم طعنا بالسكين على يد مهاجم قتل بدوره برصاص شرطي


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