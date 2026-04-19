أحداث شغب.. جماهير آسفي تقتحم الميدان واعتداءات بالجملة على لاعبي اتحاد العاصمة

شهدت مواجهة أولمبيك آسفي أمام اتحاد العاصمة، على ملعب النادي المغربي، أجواء متوترة وفوضى كبيرة قبل انطلاقها، ما تسبب في تأجيل الحكم صافرة البداية.

وأقدم عدد من أنصار أولمبيك أسفي على اقتحام أرضية الميدان، في تصرفات غير رياضية، تزامنت مع اعتداءات طالت جماهير ولاعبي اتحاد العاصمة أثناء عمليات الإحماء.

كما تم رصد رفع شعارات ولافتات مسيئة على لوحات الإعلانات المحيطة بالملعب، في خطوة زادت من حدة التوتر على المدرجات.

وفي ظل هذه الأوضاع، اضطر لاعبو اتحاد العاصمة إلى مغادرة أرضية الميدان مؤقتاً، وسط مخاوف من تفاقم الأحداث وتأثيرها على سير اللقاء. وهي الأحداث التي انتقلت إلى المدرجات حيث اعتدت جماهير أولمبيك أسفي على مشجعي اتحاد العاصمة الذين تنقلوا لمساندة فريقهم.

وفي ظل هذه الأحداث، ينتظر أن يدون الحكم تقريرا أسود حول أحداث المباراة، وتدخل الكاف بقرار حازم وصارم.