أحدث ابتكارات ‘إل جي” تفوز بعديد الجوائز في معرض CES 2022

فازت ” إل جي إليكترونيكس أمريما” بمجموعة كبيرة من الجوائز في معرض CES 2022 في فئات الأجهزة المنزلية والترفيه المنزلي وحلول الأعمال.

وحصلت “إل جي” في المجموععلى حوالي 150 جائزة وتقدير من مختلف المنشورات التي تغطي أول حدث هجين فعلي / افتراضي في معرض CES.

لتواصل “إل جي أوليد”, سلسلة التكريمات في أكبر معرض تكنولوجي للمستهلكين في العالم.

ومن بين الجوائز الرئيسية التي ناتلها العلامة, حصدت “إل جي” 24 جائزة CES للابتكار وجوائز اختيار المحرر لعام 2022 CES التي قدمها قسم مراجعة المنتجات الاستهلاكية في حسب مجلة “أمريكا اليوم”, من خلال أجهزة تلفزيون OLED من سلسلة C2 من LG و PuriCare ™ AeroTower وشاشة DualUp و S95QR Soundbar و FX Washer-Dryer ، وتم منحها بناءً على أربعة معايير رئيسية: الابتكار والتكنولوجيا والتصميم والقيمة.

وباعتبار علامة “إل جي” هي الرائد عالميًا في تقنية OLED ، فمن المنطقي أن تستمر تلفزيونات “أوليد إل جي” في السيطرة على جوائز المعرض كواحد من أكثر أجهزة التلفاز الحائزة على جوائز ، إن لم يكن أكثرها, مرة أخرى هذا العام.

وحازت تلفزيونات “أوليد إل جي” على أعلى الجوائز والأوسمة لجودة الصورة والأداء وأحجام الشاشة الجديدة. مثل تلفزيونات LG OLED C2 الجديدة مقاس 42 بوصة و G2 OLED مقاس 97 بوصة ، وكلاهما يتميز بتقنية OLED evo من “إل جي”.

ونال الطرازان استحسانًا كبيرًا و تقديراً من المحلات الرائدة مثلBusiness Insider و Mashable و Gear Patrol. كما اختارت The Verge تلفزيون OLED C2 مقاس 42 بوصة من LG في حفل جوائزBest of CES 2022 ، مشيرة إلى أنه كان أحد الإعلانات المفضلة للموظفين.

وحازت شركة PuriCareAeroTower من “إل جي” على أوسمة من أفضل المجلات مثل Best Products و Tom’s Guide و Business Insider ، و تم الاعتراف بها على نطاق واسع كواحدة من أكثر المنتجات إثارة في CES 2022 في فئة الأجهزة المنزلية.

ونالت الغسالة المجفف ثنائية الوظيفة من “إل جي”, والتي تمثل أحدث حلول العلامة للغسيل إذ تميز بمحرك مباشر معزز بالذكاء الاصطناعي من إل جي (AI DD ™) – من قبل المنشورات الرائدة في نمط الحياة مثل Good Housekeeping و Veranda.