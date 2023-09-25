أحدث ضجة إعلامية وعالمية.. افتتاح مقهى “ستاربكس” مزيف بالجزائر يشعل شبكات التواصل

اجتذب افتتاح ما يشبه مقهى تابع لشركة ستاربكس الأمريكية، الأسبوع الماضي، في ولاية وهران. العديد من الزبائن وأشعل شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشر موقع Tiktoker Oumnia Online مقطع فيديو الأسبوع الماضي على شبكات التواصل الاجتماعي. أنه تم افتتاح مقهى يحمل لافتة “ستاربكس” في ولاية وهران.

الشعار مع حورية البحر المتوجة، ومآزر خضراء، ومشروبات وكعكات مماثلة، وأكواب مطبوعة عليها الشعار، وديكور يشبه إلى حد كبير ستاربكس الحقيقي، وطابور طويل لتقديم الخدمة… كل شيء يشير إلى أن العملاق الأمريكي قد افتتح أخيرًا منشأة في الجزائر.

ويقول صاحب الفيديو “إنه امتياز ستاربكس الحقيقي”. كما عرض بعض المنتجات التي تقدمها المؤسسة الجديدة. مثل كعكة الشوكولاتة الرخامية أو “فرابتشينو الشوكولاتة المزدوجة” التي تشبه إلى حد كبير تلك التي تقدمها ستاربكس. مع “طعم مثل ذلك الموجود في الخارج”،

كما يضيف مصور الفيديو: “الديكور بسيط، ويتماشى مع معايير ستاربكس العالمية”.

وفي اتصال مع قناة BBC، التي أجرت التحقيق، نفى المقر الرئيسي لستاربكس في لندن. وكذلك المسؤولين عن أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، رسميًا فتح فرع في وهران بالجزائر.

وكما تشير فرانس إنفو، فإن محرك البحث على الموقع الرسمي لستاربكس لا يعطي أي إشارة إلى وجود منشأة في الجزائر.

وعلى تطبيق تيك توك، يدعي رجل يدعى س. ح، يقدم نفسه على أنه مدير المؤسسة. أنه حصل على موافقة مدير ستاربكس لفتح فرع في الجزائر خلال رحلة إلى الولايات المتحدة، حسب ما أوردته فرانس إنفو.

ووفقا له، أبلغه المدير الأمريكي بإيرادات منتجات ستاربكس قبل الموافقة على أنه سيتعين عليه دفع ثمن الترخيص. بمجرد أن تصبح المؤسسة مربحة.