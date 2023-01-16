أحدهم في حالة خطيرة.. إنقاذ عائلة من الموت إختناقا بالغاز في باتنة

تدخلت وحدات الحماية المدنية مدعومة بوحدات الدرك الوطني. من أجل إنقاذ عائلة من الموت إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون.

ونجت قبل قليل عائلة متكونة من 6 أفراد من موت محقق. بسبب تسرب للغاز داخل مسكنهم العائلي ببلدية القصبات بولاية باتنة. الضحايا هم امرأتان و4 أطفال أحدهم رضيع عمره 4 أشهر.

وحسب مصادر محلية “للنهار”، فقد تم إكتشاف الحادثة من طرف أحد الأقرباء ككا مكّن من إنقاذ حياة أفراد العائلة في الوقت المناسب. ليتم نقل الضحايا إلى المستشفى أين وصفت حالة أحدهم بالصعبة.