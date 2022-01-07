أحدهم في حالة خطيرة.. إنقاذ 5 حراقة جزائريين في عرض البحر بإسبانيا
أنقذت السلطات الإسبانية، أمس الخميس، 5 مهاجريين غير شرعيين جزائريين في عرض البحر. أحدهم تم نقله في طائرة هليكوبتر بعد تعرضه لانخفاض شديد درجة حرارة الجسم.
وحسب موقع cope.es، فقد تم إنقاذ الحراقة الجزائريين، على بعد حوالي 25 ميلا من الساحل بالقرب من أليكانتي.
وأفادت مصادر الصليب الأحمر في أليكانتي أن القارب غير المستقر شوهد قبل الساعة 7:00 مساءً بالمياه الواقعة جنوب شرق المدينة. وأن قارب الإنقاذ البحري وصل. كان أحد الركاب يعاني من انخفاض شديد في الحرارة وكان من الضروري نقله عبر طائرة هليكوبتر إلى مركز صحي. بينما كان المهاجرون الأربعة الآخرون في صحة جيدة نسبيًا.
وتم إجلاؤهم بواسطة قارب الإنقاذ البحري لتوجيههم إلى ميناء مدينة أليكانتي.
وبمجرد وصولهم إلى الميناء، تم التكفل بهم من قبل موظفي الصليب الأحمر والمتطوعين. وخضعوا لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل للكشف عن الحالات المحتملة لـ Covid-19.
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سيتم تسليمه إلى السلطات الجزائرية.. اعتقال خمسيني في إسبانيا والتهمة خطيرة
ألقت الشرطة الوطنية في أليكانتي بإسبانيا، القبض على رجل يبلغ من العمر 52 عامًا. صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الجزائرية. لمحاولته إدخال أكثر من 1300 كيلوغرام من الكوكايين إلى الجزائر عبر الميناء.
وحسب موقع levante-emv الاسباني، يواجه المتهم المعتقل جريمة الاتجار بالمخدرات والانتماء إلى جماعة إجرامية.
تعود الأحداث إلى ديسمبر 2019، عندما تم العثور على أكثر من 1300 كيلوغرام من الكوكايين في ميناء الجزائر. وكشفت التحقيقات التي أجراها الضباط أن أحد الجناة المزعومين هو المعتقل الآن.
وقع الاعتقال عندما لاحظت إحدى الدوريات رجلاً، عندما لاحظ وجود الشرطة، حاول الاختباء من الضباط دون جدوى.
وأثارت ردة فعله الشكوك عند الشرطة، التي شرعت في التحقق مما إذا كان قد تم ارتكاب جريمة.
وكان هذا الشخص برفقة والده وبعد تحديد هويته، تبين أن لديه مذكرة توقيف دولية لتسليمه إلى الإنتربول. بتهمة الاتجار بالمخدرات والانتماء إلى جماعة إجرامية.
وتم تسليم المتهم، الذي كان موجودًا بشكل غير قانوني في الأراضي الإسبانية، إلى محكمة تحقيق حرس أليكانتي. حيث سيمثل أمام محكمة التحقيق المركزية التابعة لمحكمة مدريد الوطنية. في انتظار تسليمه إلى السلطات الجزائرية.