أحدهم في حالة خطيرة.. إنقاذ 5 حراقة جزائريين في عرض البحر بإسبانيا

أنقذت السلطات الإسبانية، أمس الخميس، 5 مهاجريين غير شرعيين جزائريين في عرض البحر. أحدهم تم نقله في طائرة هليكوبتر بعد تعرضه لانخفاض شديد درجة حرارة الجسم.

وحسب موقع cope.es، فقد تم إنقاذ الحراقة الجزائريين، على بعد حوالي 25 ميلا من الساحل بالقرب من أليكانتي.

وأفادت مصادر الصليب الأحمر في أليكانتي أن القارب غير المستقر شوهد قبل الساعة 7:00 مساءً بالمياه الواقعة جنوب شرق المدينة. وأن قارب الإنقاذ البحري وصل. كان أحد الركاب يعاني من انخفاض شديد في الحرارة وكان من الضروري نقله عبر طائرة هليكوبتر إلى مركز صحي. بينما كان المهاجرون الأربعة الآخرون في صحة جيدة نسبيًا.

وتم إجلاؤهم بواسطة قارب الإنقاذ البحري لتوجيههم إلى ميناء مدينة أليكانتي.

وبمجرد وصولهم إلى الميناء، تم التكفل بهم من قبل موظفي الصليب الأحمر والمتطوعين. وخضعوا لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل للكشف عن الحالات المحتملة لـ Covid-19.

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