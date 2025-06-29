أحد أكبر التكتلات الصناعية في الصين مُهتم بالسوق الجزائرية

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأحد، وفدا عن المجمع الصناعي الصيني “AVIC INNO (AVIC Innovation Holding Limited)، بقيادة الرئيس المدير العام للمجمع، السيد إيريك يانغ.

وحسب بيان للوزارة، أكد الرئيس المدير العام لمجمع “AVIC”، أحد أكبر التكتلات الصناعية الحكومية في الصين، على اهتمام المجمع بالسوق الجزائرية. ورغبته في الإسهام في مسار تطوير قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر.

مشيرا إلى الإمكانيات الكبرى التي يتوفر عليها المجمع في ميادين الصناعات الميكانيكية، والتكنولوجيات الخضراء، والتجهيزات المتقدمة، والطاقة الذكية.

هذا وشكل اللقاء، فرصة لتبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون والاستثمار في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات الجديدة والمتجددة. لاسيما ما يتعلق بتطوير البنى التحتية الطاقوية والمنجمية، وتعزيز استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة في إنتاج وتوزيع الكهرباء. وتطوير الصناعة البترولية والغازية، والبتروكيمياء، وكذا إنتاج الأسمدة، الميثانول، والأمونيا.

كما تم التطرق إلى فرص الشراكة مع الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”، من خلال مشاريع الاستكشاف والإنتاج. وتطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.

وكذا التعاون مع مجمع “سونلغاز” في مجالات إنتاج ونقل وتحويل الكهرباء، وتعزيز شبكة النقل الوطنية. خاصة ذات الجهد العالي والعالي جدا، وربطها بمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وتم التطرق كذلك إلى فرص التعاون مع مجمع “سونارام” في استغلال وتحويل الموارد المعدنية. واستعمال التكنولوجيات الحديثة في القطاع المنجمي.

وشدد وزير الدولة على أهمية ترقية المحتوى المحلي في جميع هذه المشاريع، من خلال نقل التكنولوجيا، وتكوين الكفاءات الوطنية. ودعم المؤسسات الجزائرية الناشئة في هذا المجال.

كما أكد استعداد قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بكافة مؤسساته، للتعاون الوثيق مع مجمع AVIC INNO. وتبادل الخبرات، وإنشاء شراكات استراتيجية على المدى الطويل.