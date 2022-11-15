أحد المتهمين: سمعت جمال بن اسماعيل وهو يتوسّل الحشود يقول “أنا خاطيني خلوني نفهمكم”

استمرارا في استجواب المتهمين المتورطين في قضية مقتل جمال بن إسماعيل. من طرف قاضي محكمة الجنايات، صرح المتهم السادس المدعو “بوسعد” أنه سمع بيوم الوقائع الضحية المغدور. وهو يخاطب الحشود المحيطة بسيارة الشرطة أنه لا علاقة له بالحرائق وطلب منهم سماعه مخاطبا اياهم “أنا خاطيني خلوني نفهمكم”

وواصل المتهم أنه توجه الى مقر الدرك الوطني لاخطارهم أن هناك جماعة شبان اتهموا شاب بافتعال الحرائق بالمنطقة. ويتعلق بالضحية جمال بن سماعيل وخلالها قاموا بتوجيهه نحو مركز الامن القريب.

واضاف المتحدث أنه عندما بلغ مقر الأمن لم يستطع الدخول حيث كانت حشود كبيرة من المواطنين هناك يقومون بأفعال تخريبية لمنع سيارة المصلحة من ولوج مركز الأمن.

كما صرح المتهم اأيضا أنه كان يتكلم مع الضحية قبل أن يتهجم المتهمون عليه وهو على متن سيارة الشرطة. مضيفا أنه لا تربطه أيا علاقة بمقتل الضحية جمال بن اسماعيل كما أنه لا ينحدر من منطقة القبائل.