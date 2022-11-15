أحد المتهمين “قمت بتصوير جمال بن اسماعيل.. وهؤلاء كانوا حاضرين بالساحة”

اعترف المتهم الموقوف “م.زكرياء” المتابع في قضية مقتل جمال بن إسماعيل المنحدر من مدينة تيجلابين ببومرداس. وهو المتهم الرابع في قضية الحالي والذي تورط في توثيق فديو لجريمة القتل المروّعة أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء للقاضي. بأنه هو من قام بتسجل فيديو بهاتفه النقال للضحية المغدور جمال بن سماعيل.

كما أقر أن المتهمين الحاضرين في الجلسة اليوم كانوا حاضرين يوم الواقعة، وشاهدهم خلال تواجده بالساحة. وأشار انه لا يعرف أسمائهم فقط.

في حين قال المتهم الحالي للقاضي إنه قام بارسال فيديو الملتقط للضحية جمال بن اسماعيل عبر تطبيق ميسانجر لبعض أصدقائه.

وباشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، في محاكمة المتهمين الرئيسيين في جريمة قتل الشاب جمال بن اسماعيل. 35 سنة، والمقدر عددهم بـ133 متهما.

كما انطلقت المحاكمة، بتلاوة قرار الاحالة من طرف أمين الضبط، في الوقت. الذي شهدت فيه المحكمة ومحيطها تعزيزات أمنية مشددة قبيل وصول المتهمين الى المحكمة. فيما تم الاستعانة بشاشة عملاقة لربط الاتصال بمتهمين آخرين متواجدين بالسجن خارج اقليم العاصمة.

وكشف مضمون قرار الاحالة، أن جريمة قتل جمال بن سماعيل بولاية تيزي خلال شهر أوت الصائفة الماضية انه تم التدبير له من طرف منظمة إرهابية تنشط بالخارج المسماة “،ماك” وهذا بتخطيط محكم من طرف مسيرها المتهم الفار فرحات مهني ومتهمين آخرين فارين ينشطون بنفس،المنظمة، ويتعلق الأمر بالمدعو “بلعباس ابراهيم”،”اليتيم مراد”، “ايلير رشيدة”، بحيث كشفت التحقيقات أن المتهمين الفارين يتقدمهم فرحات مهني كانوا في تواصل مع أعضاء ناشطة بداخل الوطن وتحديدا بمنطقة تيزي وزو، وعليه تم تدبير المؤامرة لتنفيذ العملية الاجرامية تزامنا وموجة الحرائق التي شهدتها عاصمة الولاية وعدد من ولايات الوطن.