أحد المتهمين يعترف…. جلبتُ “بالة” معي وأحدهم ضرب بها جمال بن اسماعيل

اعترف المتهم الموقوف “مزاري شعبان” أمام هيئة محكمة الدار البيضاء اليوم الاربعاء، خلال مثوله للمحاكمة. أنه انضم الى الحشود الملتفة بالساحة العمومية باتجاه مقر الأمن الحضري. وخلالها سمعت اصوات عالية وشاهدت الحضور يضربون المرحوم، فتوجهت اليهم بصعوبة لكثرتهم. ناكرا حمله ” المجرفة” للاعتداء على جمال بن اسماعين، أو علاقته بالجريمة والأشخاص اللذين نفذوها.

وقال المتهم للقاضي أنه لم يقم بتصوير المرحوم خلال حرقه والتنكيل بجثته. وأنه علم بالجريمة من موقع فايسبوك، كما نفى نفيا قاطعا علاقته مع الحركة الانفصالية ” ماك” والمتهمين الذين ينتمون اليها، متراجعا عن اقواله الأولية.

وحاول النائب العام تذكير المتهم بتصريحاته الأولية بأنه جلب معه عصاه الخشبية وتسلمها منه احد الأشخاص لضرب الضحية المغدور جمال بن سماعيل.