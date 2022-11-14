قناة النهار أحد الناجين يكشف تفاصيل الحادث المروري الأليم ببرج باجي مختار بقلم النهار أونلاين نشر في 14 نوفمبر 2022 - 19:08 شارك غرِّد أرسل 57 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/enZ8P اقرأ أيضا نشرية خاصة تساقط أمطار رعدية معتبرة في المناطق .. التفاصيل قناة النهار 04 نوفمبر الرئيس تبون: علينا بناء تكتل إقتصادي عربي منيع يحفظ مصالحنا المشتركة مع تحديد الأولويات قناة النهار 01 نوفمبر إنطلاق أيام قرطاج السينمائية في دورتها الـ33 وسط حضور ألمع النجوم العرب قناة النهار 30 أكتوبر رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قناة النهار 01 نوفمبر الأمن الغذائي بالمنطقة العربية.. الجزائر في مقدمة الدول القادرة على توفير غذائها قناة النهار 04 نوفمبر دعاء وبلال كما لم تشاهدهما من قبل من الفكاهة إلى الغناء قناة النهار 26 أكتوبر جزائريون: أبطال ركوب الأمواج يتحدون المعيقات وقلة الإمكانيات قناة النهار 24 أكتوبر القمة العربية الـ 31 بالجزائر .. توافق في الرؤى وطموح لتوحيد الصف العربي قناة النهار 06 نوفمبر حسام زكي يؤكد على تبنّي وزراء الخارجية العرب للقرارات السابقة بشأن السودان قناة النهار 30 أكتوبر toutes options: عزوف على إقتناء السيارات المستعملة وتهاوي في الأسعار قناة النهار 05 نوفمبر