أحد مؤسسي “فايسبوك” يعترف بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي

اعترف “شون باركر”، أول مدير لموقع “فايسبوك”، بأن فكرة الموقع تقوم على الاستحواذ على أكبر قدر من وقت واهتمام الفرد.

كما حذر “باركر” خلال حواره مع أحد المواقع من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي التي تستغل عيوب البشر.

وأكد “باركر”، أنه وباقي المؤسسين، من بينهم “مارك زوكربرغ”، كانوا على دراية تامة ، بما يمكن أن يسببه الموقع لمستخدميه.

وقال أن الموقع يمنح قدرا بسيطا من المتعة والسعادة عندما يقوم أحدهم بالإعجاب أو حتى التعليق على مشاركة للمستخدم.

مما يدفع لوضع المزيد منها، وتستمر العجلة سعيا للحصول على المزيد من نقرات الإعجاب والتعليقات.

للإشارة فقد اشتهر الميلياردير الأمريكي “شون باركر” أيضا بتأسيس خدمة مشاركة الملفات “نابستر” قبل نحو 20 عاما.