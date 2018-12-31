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أحد نجوم “الموندياليتو” لتعويض “براهيمي” في “بورتو” !

الرياضة
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أحد نجوم “الموندياليتو” لتعويض “براهيمي” في “بورتو” !
بقلم أمير بهلول

كشفت صحيفة “آبولا” البرتغالية، أن إدارة “بورتو” على وشك التوقيع مع أحد نجوم كأس العالم للأندية التي جرت مؤخرا في الإمارات من أجل تعويض “براهيمي”.

وأكدت ذات المصادر، أن البرازيلي “كايو لوكاس فيرنانديز” نجم نادي “العين” الإماراتي على بعد خطوة واحدة من الإنضمام لـ “الدراغاو”.

اللاعب البرازيلي يشغل منصب جناح أيسر وهو مركز “ياسين براهيمي” وبالتالي هو تمهيد للرحيل الوشيك لنجم الخضر في هذا الميركاتو الشتوي أو في الصائفة.

كما أنه نجح في التألق في “الموندياليتو” بعد أن قاد فريقه لنهائي كأس العالم للأندية وتوج بجائزة ثاني أحسن لاعب في البطولة.

حيث ينتهي عقده مع “الدراغاو” في جوان المقبل وهو الذي محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية.


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