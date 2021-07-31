أحرجته على المباشر.. لأول مرة إلياس نشام يرد على مونيا بن فغول

تحدث الممثل الجزائري إلياس نشام، لأول مرة عن مقطع الفيديو الشهير الذي جمعه مع الممثلة ومقدمة البرامج مونيا بن فغول، اين أحرجته أمام الكاميرا.

وأكد نشام خلال حلوله ضيفا على حصة “360”، بقناة “النهار”، إنه أراد إن يرد على بن فغول لأول مرة، خصوصا بعد تداول المقطع والذي يعود لسنة 2018، مجددا على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال الفنان: “الحكاية وقعت خلال حلولي ضيفا على البرنامج الذي كانت تقدمه بن فغول، أين طُلب مني تمثيل سكاتش مع مغنية كانت حاضرة هناك، ولكن بن فغول تدخلت وقامت بإحراجي”.

وتابع إلياس نشام، إن مونيا بن فغول أرادت من وراء ذلك، إن تصنع جدلا، لذلك تحدثت على تلك النقطة بالذات حيث إنتقدت ملابسه.

وأوضح نشام، إنه وفي تلك الفترة كان جديدا في الميدان الفني، ولم يكن يعرف خبايا المجال، لذلك لم يستطع الرد، كما أنه تفاجئ من سؤالها وردها الصادم.

وقال إلياس نشام: “إلتقيت بها مرة واحدة في حياتي في تلك الحصة وأتمنى إن لا ألتقي بها مجددا”.

ووجه نشام رسالة لمونيا بن فغول قال فيها: “إن شاء الله يكون ربي هداك من الغلطات اللي درتيهم، أنا أبقى رجلا، الأمر آلمني كثيرا ولكنني أسامحك”.