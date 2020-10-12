أحرقوا رأسها وأطرافها العلوية بعجلات مطاطية.. هذه تفاصيل قتل فتاة في سطيف

نظم وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة في سطيف، اليوم الاثنين، ندوة صحفية، كشف فيها تفاصيل قتل فتاة وحرقها.

وأعلن وكيل الجمهورية عن ضلوع أربعة أشخاص في جناية قتل فتاة وحرقها، في غابة فيض غريب بمدينة العلمة في سطيف.

وأفاد وكيل الجمهورية “سبب الوفاة يعود إلى وجود كسور بالرأس والجمجمة، بسبب اعتداء بأداة صلبة أو سقوط متكرر على الأرض”.

وعن تفاصيل الحادثة، أفاد وكيل الجمهورية أنه تم العثور على الضحية مغطاة ببقايا الاسمنت، ورأسها متفحم كليا.

وأضاف وكيل الجمهورية ” عثر على الأطراف العلوية للضحية محروقة باستعمال عجلة مطاطية “.

أما عن دوافع القتل، فقد كشف وكيل الجمهورية عن وجود خلافات بين الجاني والضحية، فيما أكد غياب أي اعتداء جنسي عليها.

وأمر قاضي التحقيق بوضع المتهمين رهن الحبس المؤقت، لجناية تكوين جماعة أشرار والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والاختطاف .