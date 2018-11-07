أحزاب الأغلبية الرئاسية ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة

اجتمعت أحزاب الأغلية الرئاسية للتنسيق و تقرير إضفاء الطابع الرسمي في اطار التحالف الرئاسي .

اجتماع احزاب الأغلبية يندرج في إطار تحالف دعم الرئيس بوتفليقة.

الإجتماع ضم ممثلين لأحزاب جبهة التحرير الوطني ، التجمع الديمقراطي، حزب تاج والحركة الشعبية.

اعلن خلاله ميلاد تحالف رئاسي يجمع الأحزاب الداعمة للرئيس بوتفليقة

وقررت أحزاب الأغلبية تنسيق جهودها في دعم ترشح الرئيس بوتفليقة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

الإجتماع وصف بالتنسيقي بين الأحزاب الممثلة للأغلبية، أحزاب قررت إضفاء طابع الرسمية في علاقتها لدعم رئيس الجمهورية