أحزاب الأغلبية تشيد بإصلاحات الرئيس تبون وجهوده لتعزيز الاستقرار الوطني

احتضن مقر حزب جبهة التحرير الوطني -الستة الأحرار- اليوم الأربعاء، لقاء تنسيقيا تشاوريا، ضم قيادات ائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر. حيث تم التطرق إلى مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية الراهنة.

وحضر هذا اللقاء كلٌّ من: عبد الكريم بن مبارك، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، ومنذر بودن، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي. وفاتح بوطبيق، رئيس حزب جبهة المستقبل، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني.

وتبادل الأطراف الرؤى حول المستجدات الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي.

واستُهل اللقاء، الذي يتزامن مع إحياء الذكرى الـ71 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة، بالترحم على أرواح الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار، الذين بفضلهم تَنْعم الجزائر اليوم في كنف الحرية والاستقلال.

هذا اللقاء اتسم بالوضوح والصراحة بين الشركاء السياسيين. إذ نوَّه رؤساء الأحزاب المجتمعين بالإصلاحات الهامة التي جسدها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مثمنين الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار والطمأنينة في بلدنا الجزائر.

كما عدَّد رؤساء الأحزاب، في هذا اللقاء، الإنجازات الملموسة المحققة في الميدان بفضل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. ما يعكس الإرادة السياسية الصادقة التي تحذو السلطات العليا للبلاد، لتجسيد الالتزامات التي قطعها السيد الرئيس أمام الشعب الجزائري. معتبرين أن الجزائر في الطريق الصحيح من أجل بناء اقتصاد قوي كي تكون دولة ناشئة.

وشدَّد رؤساء الأحزاب على ضرورة العمل جميعًا من أجل تمتين اللُّحمة الوطنية وتعزيز جبهتنا الداخلية. والعمل ككتلة واحدة موحّدة من أجل الدفاع عن كل شبر من هذا الوطن الحبيب الذي ضحى من أجله ملايين الشهداء.