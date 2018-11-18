أحزاب التحالف الرئاسي تجتمع تحسبا للرئاسيات المقبلة 

عقدت هيئة التنسيق لأحزاب التحالف الرئاسي الأربعة إجتماعا بهدف إعداد برنامج عمل موحد تحسبا للإنتخابات الرئاسية المقبلة.

والمتمثلة في حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، الجبهة الشعبية الجزائرية، وتجمع أمل الجزائر”.

وشارك في هذا الإجتماع كل من أحمد بومهدي ومصطفى كريم رحيال عن حزب جبهة التحرير الوطني.

صديق شهاب ومصطفى ناصي عن التجمع الوطني الديمقراطي، الشيخ بربارة ونورالدين بن زعيم عن الحركة الشعبية الجزائرية .

بالإضافة إلى جانب مصطفى نواسة والطاهر شاوي عن تجمع أمل الجزائر.

وأوضح بومهدي أن الأحزاب المشكلة للتحالف الرئاسي مجندة للعمل سويا من أجل إعداد برنامج عمل موحد تحسبا للانتخابات الرئاسية.

مضيفا أن الهدف الرئيسي من هذا اللقاء التنسيقي هو إنجاح الموعد الإنتخابي المقبل، ومن المرتقب أن يتوج ببيان مشترك.