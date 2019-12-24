أحزاب ومنظمات وطنية تشيد بخصال المرحوم المجاهد أحمد قايد صالح

أشادت أغلب الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، بالخصال الحميدة التي كان يتحلى بها الفريق احمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، والذي وافته المنية أمس الاثنين

وفي هذا الإطار، أكد رئيس حزب تحالف القوي الوطنية، نصير عناتن، أن الفقيد صالح، كان رجلا عظيما ومجاهدا تمكن من بناء جيش متماسك قوي، والتاريخ سيكتب آثره حرف من ذهب.

ومن جهة أخرى اعتبر نصير عنان، رئيس حزب تحالف القوي الوطنية، أن الجزائر فقدت واحد من خيرة رجالها.

كما ابرز حزب التحالف الجمهوري، أن الراحل القايد صالح أعطى درسا باحترافيته لكل من تسول له نفسه المساس بسيادة الجزائر ووحدتها، قائلا: “الالتزام هو الذي دافه عنه الراحل قايد صالح، بكل قوة وشجاعة مما مكن بلادنا من تجاوز محنتها بكل رقي”.

وبذات المناسبة الأليمة، عبر رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، عن تعازيه الى كافة الشعب الجزائري.

وبدوره، ذكر حزب نداء الجزائر الحديثة، بخصال الفقيد “كان مجاهدا وطنيا وهب حياته لخدمة الوطن، وبكل عزيمة وإصرار أنقد البلاد من مخاطر وشيكة التهديد بامن الجزائر ووحدتها”.

كما وردت الكثير من برقيات تعازي من منظمة الوطنية للمجاهدين، منظمة بناء الشهداء، الاتحاد الوطني للفلاحين، التضامن الوطني الطلابي، وغيرها يحيث عبروا من خلالها عن تعازيهم الخالصة لعائلة المرحوم وكافة الشعب الجزائري.

كما أبرزت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، والمنظمة الوطنية للمجتمع المدني والعدالة الاجتماعية: ” التعهدات التي قطعها الراحل قايد صالح أمام الشعب الجزائري على ان لا تسيل قطرة دم واحدة وأن يرافق الحراك”.

وفي برقية تعزية، وصف الأمين العام للاتحاد العربي للمحاربين القدامى، مصطفى خميس فرحات، الفقيد كان: ” شخصية جديرة بالذكر والاحترام لما بذله من جهد وعطاء لتحقيق الاستقرار في الجزائر، ودوره في مرافقة الانتخابات الرئاسية في تجربة ديمقراطية رائعة”.