أحسني الاختيار واظفري بابن معسكر صاحب الهمة والوقار

شاب من ولاية معسكر، اتصل بنا وأعرب عن خالص نيته في أن يكون له نصيب على يد مركز الأثير، يبلغ من العمر 37 سنة، عازب لم يسبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة عمومية مرموقة، مكنته من تأمين سكن خاص سيكون عشا لتحقيق أحلامه هو ومن سيختارها شريكة لحياته.

يتمنى صاحب الإعلان، الاقتران في أقرب الآجال، على سنة الله ونبيه خير الأنام، إلى جانب فتاة صادقة تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز 30 ربيعا، يفضلها عزباء، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135764

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