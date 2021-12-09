أحسن فيلم حول حقوق الإنسان في العمل الشرطي.. الجزائر تحصد الجائزة الأولى

تحصلت الجزائر على الجائزة الأولى، في أحسن فيلم توعوي حول حقوق الإنسان في العمل الشرطي. خلال أشغال المؤتمر الـ45 لقادة الشرطة والأمن العرب، المنعقد أمس بتونس.

وتسلم المدير العام للأمن الوطني، فريد بن الشيخ، الجائزة الأولى لأحسن فيلم من محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

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الشرطة العربية للتصدي لكل أشكال الجريمة المنظمة. العابرة للحدود وانتشار الأسلحة والمخدرات والجرائم المعلوماتية.

وقال بن الشيخ خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الـ 45 لقادة الشرطة والأمن العرب بتونس، أن التهديدات السيبرانية أصبحت اليوم من أهم التحديات. والتي تواجه دول العالم والمؤسسات الشرطية، ما يستدعي توحيد الجهود وتسخير كل الطاقات لمكافحتها والوقاية منها.

كما أبرز المدير العام للأمن الوطني أن الجزائر، تحرص دوما على تدعيم الشراكة في المجال الشرطي، دوليا وعربيا. كما أنها مستعدة لتبادل خبرتها في مجال مكافحة مختلف أنواع الجريمة. ودعم كل نشاطات ومبادرات مجلس وزراء الداخلية العرب.

وكان للمدير العام للأمن الوطني، على هامش أشغال المؤتمر، عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه من مختلف الدول العربية. كما تباحث خلالها حول سبل تدعيم وتعزيز التعاون الشرطي في شتى الميادين.

كما عرف المؤتمر حضور قادة الشرطة وممثلي الهيئات الشرطية الدولية والإقليمية.

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