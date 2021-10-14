أحسن قرار لحياة هنية يسودها الإستقرار

من ولاية المسيلة، نعرفكم على فتاة رائعة، عازبة لم يسبق لها الارتباط، تبلغ من العمر 33 سنة، موظفة مستقرة في مؤسسة تعليمية، بهية حسنة المظهر والجوهر، معتدلة القوام وأنيقة، أبت إلا أن تشارك معنا في ركن أدم وحواء، سعيا منها لتحقق أحلامها في بناء أسرة متراصة تزخر بالمودة والمحبة.

ابن المسيلة، من تواضعها وحبها في الاستقرار، لا تشترط إلا الحلال، إلى جانب زوج يوفر لها الستر والوئام، لا تشترط منطقته، بقدر ما يهمها ما يحمل قلبه، يكون عاملا مستقرا، ولا مانع لديها إن كان أعزب أرمل أو مطلق.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135761

طالع أيضا