أحسن قرار هو أن تحسن الإختيار

شابة من العاصمة، اتصلت بنا تحمل في قلبها الخير والنية الطيبة، هي سيدة مكافحة، صاحبة إرادة قوية، لكنها في نفس الوقت أنثى تتمنى أن تجد من يحتويها ويرأف بروحها الجميلة، ينسيها عناء السنين، ويمدها بطاقة إيجابية تواجه بها الدنيا.

تمكنت صاحبة العرض من النجاح بدرجة الامتياز في المجال المهني، بفضل الله أولا، ومثابرتها وأخلاقها الفاضلة، تميزها سمح لها أيضا أن تكون محبوبة لدى المحيطين بها، تبلغ من العمر 48 سنة، عازبة لم يسبق لها الزواج، عاملة كما سبقنا الذكر، مقبولة الشكل وطويلة القامة.

تتمنى الاقتران، إلى جانب ابن الحلال، الذي يصون قلبها ويزيد من تألقها، رجلا ينوي الحلال معها، لا يهم من أي ولاية يكون، سنه أقل من 60 عام، يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135791

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