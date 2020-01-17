أحسن مُدرب في فرنسا يُنقذ غولام من جحيم “نابولي” !!

يتواصل مُسلسل رحيل النجم الدولي الجزائري “فوزي غولام” من عدمه عن فريقه “نابولي” الإيطالي ليصنع الحدث في وسائل الاعلام.

اليومية الإيطالية “إلماتينو” اكدت اليوم الجمعة تواجد ملف الظهير الأيسر الجزائري على طاولة فريق “ليل” الفرنسي الناشط في الليغ 1.

ذات المصدر اضاف ان فريق الجنوب الفرنسي يُريد التعاقد مع صاحب القذفات الصاروخية على شكل إعارة إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

وفي حال التحاقه بليل سيلتقي مُجددا غولام بمدربه السابق في سانت إيتيان “كريستوف غالتيي” الذي يُشرف حاليا على ليل وتوج مؤخرا بجائزة أفضل مدرب فرنسي لسنة 2019.