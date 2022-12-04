أحكاما بين 4 إلى 10 سنوات حبسا نافذا للإخوة سريج مع مصادرة ممتلكاتهم

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد برئاسة القاضي زويش سهيلة أحكاما في قضية الفساد. المتابع بها رجل الاعمال سريح جمال رفقة اخوته.

حيث تمت إدانة سريج جمال بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا نافذا. و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة اخوته كل من (س.ط)، و( س.م) بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا. و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة. مع حكما يقضي بمصادرة ممتلكاتهم العقارية و المنقولة و الحسابات البنكية ، و جاءت هذه الاحكام بعد ان وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي : الاستفاذة من سلطة و ثاتير اعوان الدولة و تبديد أموال عمومية و استعمالها على نحو غير شرعي لصالح كيان اخر ،جنح تبييض الأموال و العائدات الاجرامية بغرض اخفاء او تمويه مصدرها غير مشروع على سبيل الاعتياد في جماعة اجرامية.

ملف قضية الحال تعود بعد قيام المتهمين بمعاملات عقارية بطريقة مخالفة للقانون مع إستفاذة جل الأعمال جمال سريج و اخوته من عدة استثمارات في مجال المقاولات بطريقة غير قانونية كبدت الخزينة العمومية مبالغ مالية ضخمة .