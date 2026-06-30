أحكاما بين 7 سنوات سجنا والبراءة لجماعة إجرامية ضبط قائدها متلبسا بـ4444 قرص “بريغابالين” بمحطة “آغا”

سلّطت محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء اليوم الثلاثاء عقوبات متفاوتة تراجت بين 7 سنوات والبراءة في حق جماعة إجرامية منظّمة مختصة في الإتجار بالمؤثرات العقلية. يقودها المتهم الرئيسي المكنى نورو” وشريكه المكنى ” كوكي”، اللذين أطاحت بمهما صفقة بيع 4444 كبسولة من نوع “بريغابالين” كانت موجهة للترويج بولاية وهران.

حيث تم التقبّض على المتهم ” نورو” متلبسا بالممنوعات على مستوى ” محطة القطار آغا” بالعاصمة ليكشف عن أسرار الجماعة الإجرامية. التي ينشط فيها وخبايا الصفقات التي تبرمها بولايات وهران ، باتنة والعاصمة.

وفي منطوق الحكم أدانت الجهة القضائية ذاتها 3 متهمين بـ7 سنوات سجنا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة. ويتعلق الأمر بكل من المدعو “د.ع.ن” البالغ من العمر 26 سنة. وشريكيه كل من “ح.ع.ح” بائع الخضار ببلايكة ولاية باتنة، و”ي.ي”.

بينما برأت المحكمة بقية المتهمين كل من المدعو “ب.م” وشقيقه “ب.م.ز” و”ر.ك” من التهم المنسوبة إليهم. بعدما التمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن المؤبد لجميع المتهمين المذكورين.

ملابسات القضية انطلقت بتاريخ 30/05/2025 على مستوى محطة القطار “آغا” بالعاصمة أين تم توقيف المتهم المدعو “د.نور الدين ” المكنى “نورو” وبحوزته كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 4444 كبسولة من نوع “بريغابالين” فتم اقتياد المعني للتحقيق معه.

وكشفت التحريات أن المتهم الموقوف “د.نور الدين” أن الممنوعات اشتراها من عند ممولّه المدعو “سمير ح.ا” المدعو “كوكي” ، حيث جرت صفقة شراء على نهج 20 اوت بالعاصمة لـ80 علبة مقابل مبلغ 16 ألف دج للعلبة الواحدة ، بمبلغ إجمالي قدر بـ126 مليون و4 ألاف دينار .

وبعدها قام المتهم بنقل كيس الممنوعات إلى مسكنه العائلي الكائن وأخفاها وبيوم توقيفه في حدود الساعة 12:00 زوالا، قم بالانطلاق من خلال محطة القطار بريكة باتجاه محطة أغا الجزائر متوجها إلى ولاية وهران لتوصيلها إلى بلدية بلقايد لأحد الأشخاص المسمى “البالكو” والذي بدوره يسلّمها للمدعو “حمزة ” المكنى ” الجزء”.

كما اعترف المتهم لرجال الشرطة باع 05 علب من أصل 80 علبة لشخص يجهل هويته يقيم بحي النصر مقابل مبلغ مالي 64 مليون سنيتم و ذلك بغرض الذهاب لحفل زفاف صديقه، وأنه تعامل مع المموّل ” البائع” ” رحابي الكاسر” المقيم ببريكة ولاية باتنة وهو محل أمر بالقبض، مرة واحدة خلال شهر سبتمبر 2024، وهي الصفقة التي كلّفته مبلغ 126 مليون و 4 الاف دج.

كما كشف أن الشقيقين “ب. مفيد”، و المسمى “ب. شريف” المقيمان يقومان بترويج دواء بريقابالين والمخدرات الصلبة - اكستازي والكوكايين يقومان بتخزينها على مستوى مسكنهم ويملكان مركبة من نوع هيليكس و شاحنة من نوع 420 زرقاء اللون ليتراجع عن هذه التصريحات مؤكدا أن المؤثرات العقلية اشتراها من عند “ي. یزید”.

وتمكن رجال الشرطة من توقيف كل من “رحابي الكاسر”، ” ب ع. محمد الزين”، و” ح. حميد”، الذي تبين من التحريات انه كان رفقة المتهم “د. عبد النور”، يوم توقيفه وسلم له شريحة هاتفية باسمه لاستعمالها في اتصالاته، أما “ب. مفيد”.

كما كشفت التحقيقات عن وجود اتصالات بين المتهم “ح.عبد الحميد” وبين المتهمين كل من ” ي. يزيد” مع ” د.عبد النور” في فترة ارتكاب الوقائع.

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