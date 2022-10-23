أحكام بالحبس النافذ عامين لمدير وإطارات بمصنع حجار السود في سكيكدة

قضت المحكمة الابتدائية بعزابة في سكيكدة، اليوم، بعقوبة الحبس النافذ لمدة عامين، في حق مدير وعدد من إطارات مصنع الإسمنت حجار السود ببلدية بكوش لخضر. شرقي ولاية سكيكدة.

وواجه المتهمون عدة تهم تتعلق بجنحة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات. جنحة إساءة استغلال الوظيفة بالامتناع عمدا على تأدية عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو تخرق القوانين التنظيمات.

تعود حيثيات القضية إلى تقدم مقاول بشكوى إلى مصالح الأمن بعد سحب مشروع منه. رغم أنه فاز بالمناقصة الخاصة به وفقا للتنظيمات المعمول بها.

وقال المقاول الشاكي إن إدارة مصنع الإسمنت منحت المشروع لمقاولة أخرى لا تتوفر فيها الشروط. بعد ذلك، شرعت الضبطية القضائية في تحقيقات معمقة. كشفت عن وجود تلاعبات في منح الصفقة، قبل أن يتم تحويل القضية إلى الجهات القضائية التي فتحت تحقيقا انتهى بتوجيه تهم لإطارات المؤسسة.

وأفضت التحقيقات إلى توجيه عدد من التهم لمدير المؤسسة ومدير المشتريات. مدير التنمية البشرية، مدير العمليات. بالإضافة كذلك إلى ومدير المالية ومتهمين آخرين يصل عددهم إلى 15 متهما.

وكانت نيابة محكمة عزابة بسكيكدة قد التمست الأسبوع الماضي تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات ومليون دينار جزائري غراة مالية بحق المتهمين.