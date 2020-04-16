أحكام بالحبس مابين 3 و5 سنوات للمتسببين في أحداث مدينة الأربعاء بالبليدة

أصدر النائب العام بمجلس قضاء البليدة اليوم الخميس بيانا يوضح فيه وقائع أحداث مدينة الاربعاء بذات الولاية.

وأوضح النائب العام بذات المجلس أن بعض الاشخاص من سكان حي 5 جويلية 1962 ببلدية الأربعاء يلعبون القمار امام احد العمارات.

أين طلب منه ساكني هذه العمارات تغيير مكان لعبهم والكف عن الكلام الفاحش.

ليندلع شجار بين المجموعتين التي نضم إلى كل واحدة منها أشخاص أخرين والذين فروا عقب تدخل قوات الدك الوطني.

وفي نفس الليلة عاود نشو شجار ثاني بين الفريقين إستمر على غاية الساعة الثانية صباحا من اليوم الموالي حتى وصول قوات الدرك.

وخلال الشجار تم تسجيل إصابات مختلفة بين المجموعتين وتخريب 7 مركبات مملوكة لبعض سكان الحي ليس لهم علاقة بالشجار.

أين قامت مصالح الدرك الدرك يحديد هوية الأشخاص المتورطين توقيفهم وهم 10 اشخاص بينهم 8 مسبوقين قضائيا.

وعلى إثر ذلك امرت النيابة بتفتيش مساكن الأشخاص المتورطين، حيث تم العثور على سيف سكاكين من الحجم الكبير.

كما تم ضبط خناجر من مختلف الأحجام منشار قضيب حديدي وعصي خشبية.

وعقب إستكمال الإجراءات القانونية وجهت له تهم تكوين جمعية اشرار إرتكاب جنح الضرب والجرح العمدي المتبادل بالسلاح.

عادل

حمل أسلحة في تحمهر تم تفرقته بقوة المشاركة في مشاجرة والتحطيم العمدي لملك الغير حيازة اسلحة من الصنف السادس

مخالفة مرسوم الحجر الصحي

هذا وقد اصدرت محكمة البليدة حكما لـ7 متهمين بالحبس النافذ 5 سنوات وغرامية مالية قدرها 100 ألف دينار.

بينما تم الحكم على متهم بالحبس 3 سنوات و100 الف دينار كغرامة مالية

في حين إستفاد متهمين إثنين بالبراءة بينما الحكم بـ10 سنوات حبس و500 الف دينار كغرامة مالية للمتهمين الثلاث الغائبين.