أحكام بالسجن في حق معرقلين لتجمع بن فليس بالوادي

نطقت محكمة الوادي بأحكام وصلت لسنتين سجن نافذ لمتورطين في التشويش على تجمع المترشح للرئاسيات، علي بن فليس بالولاية.

وحسب مصادر “النهار أولاين”، جرت محاكمة موقوفين إثنين، حضوريًا، في جلسة علنية اليوم الأربعاء، بعد تطبيق إجراءات المثول الفوري.

وبعد تأسس المنسق الولائي للمترشح كطرف مدني، إلتماست النيابة العامة عقوبتين سنتين سجن نافذ للموقوف الأول بتهمة عرقلة سيرورة الحملات الإنتخابية وتحطيم الأملاك العمومية سنة سجن نافذة للموقوف الثاني بتهمة عرقلة سيرورة الحملة وإثارة فوضى أثناء إلقاء المترشح لكلمته.

جاء قرار المحكمة بالسجن النافذ، سنتين في حق النتهن الأول وستة أشهر، نافذة، في حق الثاني.