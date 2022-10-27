أحكام بين 4 و15 سنة سجنا ضد 56 شخصا لإرتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة

سجلت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة، من 23 إلى 27 أكتوبر متابعات قضائية ضد 78 شخصا لإرتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، حيث تمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وحسب بيان وزارة العدل، فقد صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد (56) منهم لمدد تتراوح بين 04 و15 سنة حبسا نافذا، وغرامات من مليون إلى عشرة ملايين دينار، في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: تمنراست، تيزي وزو، بومرداس، باتنة، البويرة، قسنطينة، تبسة، أدرار، الجلفة، تلمسان، الأغواط، البيض، النعامة، سوق أهراس، الوادي، عنابة وبسكرة.

وأوضح بيان ذات الهيئة، أن هذه الإجراءات تهدف إلى محاربة الجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني خاصة التهريب والمضاربة غير المشروعة.