أحكام بـ5 سنوات حبسا نافذا وعامين لأفراد عصابة أحياء بالجلفة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين وسارة في الجلفة، بحر الأسبوع الجاري، من توقيف 5 مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 19 سنة و45 سنة.لتورطهم في جنحتي رئاسة عصابة الأحياء والانضمام إليها.وتأتي هذه العملية، في إطار مكافحة ظاهرة عصابات الأحياء.

وجاءت العملية على إثر تلقي قوات الشرطة لذات أمن الدائرة لمعلومات.مفادها قيام بعض الأشخاص المقيمين بأحد أحياء مدينة عين وسارة بإنشاء عصابة أحياء.لغرض خلق جو انعدام الأمن و السيطرة على الحي مع خلق الخوف و الرعب لدى المواطنين.ويترأس العصابة، أحد المشتبه فيهم من المسبوقين قضائياً والمطلوب لدى الجهات القضائية.ليتم فور ذلك تسطير خطة محكمة أفضت إلى توقيف المشتبه فيهم الخمسة مع حجز بعض الأسلحة البيضاء و الشماريخ.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قُدِمَ المشتبه فيهم الخمسة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة.أين تم بعد إجراءات المثول الفوري، صدور حكم بـ 5 سنوات حبس نافذة و غرامة مالية قدرها: 50 مليون سنتيم في حق المشتبه فيه الرئيسي في القضية.أما الأربعة الآخرين فحكم عليهم بسنتين حبس نافذة و20 مليون سنتيم غرامة مالية.