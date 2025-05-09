أحكام بين الإعدام و20 سنة سجنا للمتهمين في مقتل المحامي جمال الشاوي

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، فجر يوم الجمعة بأحكام تتفاوت بين البراءة و الآعدام في حق 09 متهمين في قضية قتل المحامي ورئيس بلدية السبت السابق جمال الدين شاوي.

حيث كانت الأحكام كالآتي في حق المتهمين، ( ب، ر ) إعدام، و( ب، ع، م ) 5 سنوات حبسا نافذا، و( د ، ف ) براءة، و( ش ، م ) 20 سنة حبسا نافذا. و( ش، ص ) 3 سنوات حبسا نافذا، و( ح ، خ ) 20 سنة حبسا نافذا، و( ع، ب ) 5 سنوات حبسا نافذا، و( ب ، م ) 3 سنوات حبسا نافذا، و( ك ، أ ) براءة.

وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2023 أين باشرت الجهات الأمنية والقضائية المختصة إقليميا على مستوى بلديتي السبت وعزابة تحقيقا ابتدائيا. بعد العثور على جثة الضحية مرميا على حافة الطريق السيار سرق_غرب وعليه أثر طلق ناري. وكان التحقيق قد أفضى إلى توقيف 8 أشخاص لهم علاقة بالقضية.

جلسة المحاكمة

وقد تمت مواجهة المتهمين خلال جلسة المحاكمة التي دامت اكثر من 40 ساعة متتالية. بتهم تتعلق بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنايات. وكذا جناية اختطاف شخص عن طريق الاستدراج واحتجازه دون أمر من السلطات المختصة.

وبالإضافة إلى جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، و جناية السرقة المقترنة بظروف التعدد. الليل واستعمال العنف واستحضار مركبة لتسهيل الفعل وتيسير الهروب. وكذا جناية وضع النار عمدا في مركبة مملوكة للغير ليس بها أشخاص وجنحة حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف الرابع دون رخصة.

كما تمت متابعة المتهمين بجناية تكوين جمعية أشرار للإعداد لارتكاب جنايات وجناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل والعنف. واستحضار مركبة لتسهيل الهروب وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية. بالإضافة إلى تهمة عدم الإبلاغ عن جناية بالفعل المعاقب عليه بنص المادة 181 من قانون العقوبات.

وخلال الجلسة تبادل المتهمون التهم، وخاصة المتهمين الرئيسسين، في حين اعترف المتهم ( ب، ر ) بوضع النار في سيارة الضحية وحرقها. بعد أن فشل في بيعها في بريكة. أما المتهم الرئيسي الثاني( د، ف) فقد نفى ما نسب إليه.