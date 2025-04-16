أحكام بين البراءة والحبس إلى 8 سنوات في قضية المحافظين العقاريين السابقين بباتنة

بعد محاكمة ماراطونية دامت الأسبوع الماضي يومين كاملين، أصدرت صبيحة اليوم محكمة باتنة أحكاما تراوحت بين البراءة والسجن النافذ من 6 سنوات إلى 8 سنوات في قضية المحافظ العقاري السابق “ق ي ” ومن معه من محافظين عقاريين ومتهمين آخرين من إطارات وموظفين وتجار بمجموع إجمالي 21 متهما.

ووجهت لهم تهم التزوير في محررات رسمية وسوء استغلال الوظيفة. واستعمال محرّر رسمي مزوّر ومنح موظف عمومي مزية غير مستحقة بشكل مستمر.

وقد جاء منطوق أحكام بقية المتهمين حسب مصادر “النهار أونلاين”، بإدانة الموثق ” ب ك” 5سنوات سجنا نافذا. التاجر ” م ب ” 8سنوات سجنا نافذا. مع نفس الحكم للمتهم “ب ن”. المحافظان العقاريان السابقان ” ح ا ” و ” أ ح ” 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.

كما تمت إدانة المفتش المركزي ” م ف ” 6 سنوات سجنا نافذا، والموظف “ع ص” 3سنوات حبسا نافذا. الموظف “ي ل” 3 سنوات حبسا نافذا، التقني في الاعلام الآلي ” ح ف ” 3سنوات حبسا نافذا. بالإضافة كذلك إلى المفتش الرئيسي ” ل ح ” 3سنوات حبسا نافذا، الموظفة ” ل ع ” 3 سنوات حبسا نافذا، الموظف ” ع ح ” 3 سنوات حبسا نافذا. الموظفة ” ا ك س” 3سنوات حبسا نافذا، رئيس قسم ترقيم العقارات “ب ا ر” 6 سنوات سجنا نافذا، الموظف “ع ا ح ” 3 سنوات حبسا نافذا. بالإضافة كذلك إلى رئيس قسم ترقيم العقارات “ن م ” سنتان حبسا نافذا، مساعد مهندس ” ف ل ” سنتان حبسا نافذا، الموظف ” ف ع ” 3 سنوات حبسا نافذا، والمحافظ العقاري السابق والمتهم الرئيسي في قضية الحال” ق ي ” سنتان حبسا نافذا تضاف الى إدانة سابقة أخرى.

كما استفاد بقية المتهمين من البراءة، وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المتهمين المدانين أعلاه. أسقطت عنهم بعض التهم فيما تم الإبقاء عن أخرى.

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