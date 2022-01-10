أحكام بين البراءة وعامين حبس نافذ لموقوفي الحراك

أصدرت اليوم الاثنين، محكمة الجنح بسيدي امحمد أحكاما تراوحت ما بين البراءة إلى عامين حبس نافذ في حق 16 شخص. من موقوفي الحراك بعدما تمت متابعتهم بتهم تتعلق بالتحريض المباشر على التجمهر غير مسلح والعصيان وتعريض حياة الغير للخطر. إضافة إلى انتهاك المتعمد الواجب من واجبات الإحتياط التي يعرضها القانون والمساس بالوحدة الوطنية والتجمهر غير مسلح.

كما أصدرت حكما يقضي بعقوبة عامين حبس نافذة و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة لكل من المتهمين (د.ص) و(ب.س) و(د.ع). وتم الحكم بعقوبة عام حبس منها 3 أشهر موقوفة النفاذ و100 الف دينار غرامة مالية نافذة لكل من المتهمين (ت.ع). إضافة إلى (م.ز)، (ب.ف) ، (ل.ا)، (س.م)، (س.ع)، (د.ف)، (ل.ع)، (ب.ب)، (ب.ع)، (ب).

في حين أدانت المحكمة احد المتهمين بعام حبس موقوف النفاذ للمتهم (و.ا). و حكما يقضي بالبراءة لاحد المتهمين (ب.م.أ)

كما جاءت هذه الأحكام بعد أن تم توقيفهم بتاريخ 3 أفريل من سنة 2021، في حدود الساعة الثانية زوالا. من خلال إحباط محاولة للتجمهر و الإخلال بالنظام العام على مستوى شارع الأمير عبد القادر بالعاصمة.

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وباشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، بتاريخ 20 جوان في محاكمة 13 متهما، تم متابعتهم بوقائع تتعلق بجناية وضع النار عمدا في مركبات مملوكة للغير، وجنحة التعدي على رجال القوة العمومية.

كما وجهت للمتهمين جنحة التخريب العمدي لملك الغير، إحداث أضرارا بممتلكات عمومية، وحمل سلاح ابيض من الصنف السادس دون سبب شرعي، وجنحة حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي بطريقة غير مشروعة.