أحكام بين البراءة و 6 سنوات حبسا نافذا لإطارات سابقين بشركة “آلفابايب”

أصدرت اليوم الثلاثاء محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد الى احكاما في قضية الفساد ط التي طالت إطارات سابقة بالمؤسسة الوطنية لانتاج الانابيب “الفابيب” ، بعدما تمت متابعتهم بوقائع فساد تتعلق بإبرام ومنح صفقات عمومية بطرق ملتوية كبدت الخزينة العمومية الملايير من الدينارات .

هذا وقد اصدرت احكاما تراوحت بين البراءة وعام و4 سنوات حبس نافذ الى 6 سنوات حبس نافذ للمتهمين الذين يتراوح عددهم 22 متهم من بينهم 7 متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الامر بكل من (آ.ي.م) ،(ص.ج),(م.ه) (ع.ل)(ت.ن) (أ.ع) (ب.ك) (ش.م) (ل.م)(أ.ع)

(م.أ) (ي.أ) (ع.خ) ،(ق.ي) ،(ع.ع)،(ب.ع),(ب.أ) ،(أ.ن),(خ.ي),(ن.م)،(ب.م.أ)

ومن بين المتهمين مديرين سابقين للمؤسسة المدير الفرعي السابق لوحدة عنابة، إلى جانب رئيس لجنة الصفقات ومدير المالية السابقين، ، و مدير سابق بالنيابة للمؤسسة و شركة primex steel thading gmbh

فيما اصدرت المحكمة حكما يقضي بتغريم شركة ،primex steel thading gmbh بغرامة مالية نافذة بقيمة 32 مليون دج ،مع الامر برفع الحجز عن منزل المتهم “أ.ي.م” المتواجد بولاية تيزي وزو،مع الامر برفع الحجز عن سيارة المتهمة “أ.ش.و”

وحكما يقضي بمصادرة جميع الارصدة البنكية و الممتلكات للمتهمين المدانين ،ورفع الحجوز لجميع المتهمين الذين تمت تبرئتهم ،والامر برفع اجراء الرقابة القضائية للمتهمين الذين تمت تبرئتهم

وحكما يقضي بالزام المتهمين بان يدفعوا تعويض للخزينة العمومية يقدر ب 1 مليون دج و 500 الف دج تعويض لشركة الفا بايب عن الضرر الذي اصابها .

القضية تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد ،بعدما وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بجنحة إساءة إستغلال الوظيفة عمدا بأداء عمل او الامتناع عن عمل وعلى نحو يخرق القوانين و التنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ،جنحة التبديد العمدي للأموال العمومية ،منح إمتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية ،تحريض موظفين عموميين على إستغلال نفوذهم بهدف الحصول من إدارة او سلطة عمومية على منافع غير مستحقة ،جنحة تبييض الأموال و العائدات الإجرامية بغرض إخفاء او تمويه المصدر الغير مشروع لتلك الممتلكات و ذلك بإستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني و في إطار جماعة إجرامية, جنحة التزوير في المحررات التجارية وذلك بإصطناع اتفاقات او نصوص او التزامات.