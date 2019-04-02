 أحكام بين البراءة و12 سنة حبس لأفراد شبكة ضبط بحوزتهم مخدرات بعزابة

قضت، اليوم، محكمة الجنح بعزابة في سكيكدة، بعقوبات تتراوح بين البراءة، و12 سنة حبسا نافذا، في حق 4 أشخاص، بتهم تتعلق بحيازة المخدرات قصد اللبيع.

وتعود وقائع هذه القضية، إلى الأسبوع الماضي، عندما تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية، من حجز كيلوغرام ونصف، من الكيف المعالج.

وتم توقيف 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 27 و 30 سنة، وجدت بحوزتهم هذه الكمية من المخدرات.

وذلك إثر ورود معلومات مؤكدة، تفيد بوجود مجموعة متكونة من 4 أشخاس، إثنين منهما ينحدران من ولاية غربية.

تقوم هذه المجموعة، بجلب المخدرات من غرب البلاد، وذلك بغية ترويجها على مستوى بلدية عزابة، حسب نفس المعلومات.

ليتم على الفور نصب كمين محكم، مكن من توقيفهم على مستوى الطريق الوطني رقم 44.

و تم حجز الكمية المذكورة من المخدرات، والتي كانت على شكل صفائح.

وخلال المحاكمة نفى المتهمون الثلاثة الموقوفين ما نسب اليهم، وصرحوا بأن الكمية لم تكن بحوزتهم.

نيابة ذات المحكمة التمست تسليك عقوبة الحبس النافذ لمدة 12 سنة في حق المتهمين، قبل أن تنطق المحكمة بالحكم المذكور سلفا.