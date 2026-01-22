أحكام بين البراءة و5 سنوات حبسا لعصابة مختصة في ترويج “الكاشيات” بالقرية الفلاحية بزرالدة

أصدرت محكمة الشراقة احكاما قضائية تتراوح بين البراءة و 5 سنوات حبسا نافذة في حق ثلاث شباب في العقد الثاني من العمر احدهم في حالة فرار عن تهم حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع وعرقلة مهام رجال الأمن خلال تأدية مهامهم وذلك خلال عملية مداهمة قامت بها مصالح الشرطة القضائية بزرالدة لمنطقة مشبوهة بالقرية الفلاحية بزرالدة والتي اسفرت عن توقيف شابين في العقد الثاني من العمر احدهما طالب جامعي و حجز كمية من المؤثرات العقلية والمخدرات.

ملابسات القضية تعود لمعلومات بلغت مصالح الضبطية القضائية بزرالدة بخصوص وجود عصاية مختصة في ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية بالقرية الفلاحية بالمنطقة، وبعد عملية تمشيط ومراقبة لفت انتباه مصالح الضبطية لمجموعة من الأشخاص محل الشبهة مجتمعين حوالي الساعة الحادية عشر ليلا بالمنطقة، وبعد الاقتراب منهم لاذ أحدهم بالفرار و يتعلق الأمر بالمدعو” د.س” الذي رمى خلفه كمية من المؤثرات العقلية تقدر 31 قرص مهلوس و أمشاط فارغة ، فيما تم توقيف شابان آخران حاولا مقاومة و عرقلة مهام رجال الشرطة المكلفة بمكافحة المخدرات خلال تأدية مهامهم. وعليه تم تحويل الشابين على مركز الشرطة وحجز هواتفهما النقالة و دراجة نارية كانت بحوزة أحدهما بالإضافة إلى كمية من المخدرات الصلبة بوزن 0.23 غ كوكايين ويتعلق الأمر بالمدعو” ن.ف” وش.م” طالب جامعي اللذان تم ايداعهما رهن الحبس المؤقت عن تهمة عرقلة اعوان الامن المكلفين بقضايا المخدرات خلال تأدية مهامهم و حيازة المخدرات المؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير قانونية.

المتهمان وخلال استجوابهما أمام محكمة الشراقة انكرا ما نسب لهما من تهم جملة وتفصيلا واكدا أن تواجدهم بالأماكن يوم الواقعة كان تلقائيا بحكم إقامتها على بعد أمتار بنفس المكان، وأنه وبعد اقتراب مصالح الضبطية لاذ المتهم الغائب بالفرار و رمى وراءه كمية من المهلوسات، مؤكدان انهما لم يعرقلا مهام الأمن كما لم يلوذا بالفرار بحكم عدم حيازتهم لأي ممنوعات وليس لهما اي علاقة بالمؤثرات العقلية بالبيع أو الترويج، كما نفوا أي علاقة تربطهما بالمتهم الفار المعروف بالمنطقة بالترويج وله سوابق في قضايا المخدرات.

وأكد المتهمان أن مصالح الأمن لم تعثر بحوزتهما على أي ممنوعات سوى مبلغ مالي يقدر ب 5 آلاف دج.

هيئة دفاع المتهمين نوهت لغياب اي دليل ادانة ضد المتهمان في قضية الحال، فيما يخص عرقلة مهام اعوان الشرطة المكلفة بمعاينة قضايا المخدرات، وطالب بافادتهما بالبراءة من روابط هاته التهمة والبراءة من تهمة الحياز بغرض البيع للمخدرات والمؤثرات العقلية بحكم ان محضر المعاينة لم يسفر عن ضبط بحوزتهما على أي ممنوعات وكان التفتيش سلبي خلال تفتيش لمنزلهما.