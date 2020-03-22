أحكام بين الحبس والبراءة في قضية سرقة الكهرباء من مستشفى مروانة في باتنة

نطقت، الأسبوع الماضي، محكمة مروانة في باتنة، بحكم البراءة في حق كل من مدير مستشفى علي النمر “م.م” ومدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بعين جاسر “ب.خ “، وحكمًا آخر يقضي بإدانة عون أمن يعمل بذات المستشفى بعام حبسا غير نافذ.

وقد جاءت هذه الأحكام على خلفية متابعة المعنيين قضائيًا، بعد التحقيقات التي باشرتها قبل أسابيع مصالح الأمن، عقب إكتشاف كابل كهربائي مخفي وسط الجدار ممتد من داخل مستشفى مروانة إلى غاية كشك يقع بجوار المدخل الرئيسي للمستشفى، يستغله عون الأمن المدان بالحبس غير النافذ كمحل لبيع الحلويات والفواكه والمياه المعدنية للمرضى وأهاليهم.

وكشفت التحقيقات أن ما يستهلكه هذا الكشك الخاص من كهرباء تسدده إدارة المستشفى ضمن مجمل الاستهلاكات الكهربائية، لذلك توبع إلى جانب صاحب الكشك، كل من مدير المستشفى والمقتصد السابق الذي يشغل حاليا منصب مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بعين جاسر.