أحكام بين المؤبد و10 سنوات سجنا لـ 19 شخصا بعنابة

أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة، أنه تم إصدار أحكام قضائية تتراوح بين السجن المؤبد و 10 سنوات ضد 19 متهما للمتاجرة بالمخدرات.

وفي بيان لمجلس قضاء عنابة، فإنه وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار مكافحة جرائم المخدرات أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء عنابة. في قضية حجز أكثر من مائة (100) كلغ من المخدات نوع الكيف المعالج. و 05 غرام من الكوكايين وكمية من المؤثرات العقلية و مسدس ناري و مبلغ 690 مليون سنتيم. و 09 مركبات أحكاما تتراوح بين عقوبة السجن المؤبد و

السجن عشر سنوات ضد 19 متهما.

ووجهت للموقوفين تهم جناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة وعرض. وبيع ووضع للبيع والحصول والشراء قصد البيع و تخزين ونقل وتوزيع مخدرات. بالإضافة كذلك إلى مؤثرات عقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة وجناية التصدير بطريقة غير مشروعة مواد مخدرة .