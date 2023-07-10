أحكام بين سنتين و4 سنوات لعصابة تزوير بطاقة مقيم” لمغاربة وسوريين

سلطت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين، عقوبات متفاوتة في حق عصابة متخة في تزوير ” بطاقة مقيم”. لرعايا سوريين ومغاربة، مقيمين بالعاصمة، تقودها ” شرطية سابقة.

وقضت ذات الهيئة القضائية بادانة المتهمين الموقوفين كل المسماة ” ق.أ” شرطية سابقة وشريكيها. كل من المدعو ” ب.ن ” المكنى ” مانيطا”، والمدعو ” م.س” المكنى “الصوري” ب4 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج ونفس الحكم تقاسمه معهم المتهم الفار ” ج.ب” مع تأييد أمر بالقبض الجسدي الصادر ضده.

كما تم الحكم على باقي المتهمين من جنسيات مغربية وسورية بعام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 الف دج.

وتحركت القضية، بعدما أطاحت مصالح الشرطة القضائية بمطار هواري بومدين بالتنسيق مع مصالح فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالاشخاص، بجماعة إجرامية منظمة مختصة في تزوير بطاقات اقامة لرعايا أجانب، من جنسيات سورية ومغربية، مقابل مبالغ مالية تترواح بين 20و80 مليون سنتيم، بحيث كشفت التحقيقات أن البطاقات غير مدرجة في المحفوظات الإلكترونية للاجانب المقيمين بالجزائر.

كما يقود العصابة شرطية سابقة المتهمة المسماة ” ق.أ” التي لعبت كانت تتكفل بتسلم الوثائق الإدارية من الرعايا الأجانب، لتسليمها لشريكيها المتهمين الموقوفين كل من ” ب.ن ” المكنى ” مانيطا”، والمدعو ” م.س” المكنى “الصوري”.

كما كللت التحريات في القضية من توقيف 6 متهمين اخرين منهم مغاربة والبقية من جنسيات سورية.

وفي التحقيق اعترفت ” ق.أ” بجلب بطاقات اقامة أجنبية للرعايا الموقوفين بمساعدة كل من المدعو ” ب. ن الدين” و والمدعو سفيان” ، مؤكدة انها شاركت معه في ثلاثه عمليات، بمقابل 11مليون سنتيم.