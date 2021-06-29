أحكام بين شهرين وعامين حبسا نافذا لبرلمانية سابقة في الشلف

النائب السابقة فوزية طهراوي توبعت في 9 قضايا بعد نشر صور و”فيديوهات” من داخل مستشفى

أدانت محكمة الجنح التابعة لمجلس قضاء الشلف، برلمانية سابقة، بتسعة أحكام متتالية، أقصاها عامين حبسا نافذا وأدناها شهرين حبسا نافذا، ولإول مرة بولاية الشلف، تتم متابعة برلمانية في 9 قضايا ذات عيار ثقيل، راح ضحيتها العديد من المسؤولين وأطباء ومؤسسات استشفائية.

واصدرت محكمة الجنح في الشلف 9 أحكام ضد المتهمة، وهي برلمانية سابقة، ويتعلق الأمر بالمدعوة “فوزية طهراوي”، البالغة من العمر 47 سنة، حيث تمت متابعتها بعدة تهم، من بينها التقاط صور ونشر “فيديوهات”، وكذا عدة تهم خاصة بجنح القذف والسب والشتم، جنحة السب والطرد والضرب والجرح، راحت ضحيتها امرأة.

وقضت محكمة الجنح بعقوبات بالسجن النافذ، من بينها عامان حبسا نافذا عن جنحة نشر “فيديوهات” والتقاط بالمؤسسة العمومية الاستشفائية “الأخوات باج”.

كما أصدرت محكمة الشلف في حق البرلمانية السابقة، حكما بالحبس النافذ 6 أشهر و3 ملايين غرامة نافذة، كما نطق رئيس الجلسة بالحكم عليها بـ 6 أشهر حبسا نافذا و 10 ملايين دج غرامة نافذة في قضية سب وشتم، في حين، تمت إدانتها بشهرين حبسا نافذا ومليون و 600 دج غرامة، بالإضافة إلى إصدار في حقها حكما بـ 3 أشهر حبسا نافذا و05 ملايين دج غرامة نافذة، و06 أشهر حبسا نافذا و 05 ملايين دج غرامة نافذة عن جنحة القذف، فيما قضت محكمة الجنح بمعاقبتها بـشهرين حبسا نافذا و 2 ملايين دج غرامة نافذة في قضية قذف، راح ضحيتها أحد الأطباء.