أحكام بين شهرين وعام حبسا نافذا في حق المعتدين على شريف ملال 

نطقت رئيسة الجلسة في محكمة الجنح لدى مجلس قضاء تيزي وزو، يوم أمس، بالأحكام المتعلقة بقضية الاعتداء على شريف ملال.

رئيس فريق شبيبة القبائل وتخريب مقر النادي، حيث تمّت إدانة ستة متهمين، من بينهم أشقاء اللاعب مصباحي.

وتسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق المتهم «م.زكريا»، فيما أدين شقيقه «عبد الله» بستة أشهر حبسا نافذا مع 50 ألف دينار غرامة مالية.

بينما استفاد المدعو «س.سفيان» من شهرين حبسا نافذا و 16 ألف دينار غرامة مالية في حقه، في حين، استفاد المتهم السابع «ربيع.ش» من البراءة.

كما تمّت إدانة المتهمين المتواجدين في حالة فرار، والمقدر عددهم بثلاثة، ويتعلق الأمر بكل من شقيقي اللاعب مصباحي وهما «خالد» و«بلال».

إضافة إلى المتهم «ع.جمال»، بعام حبسا نافذا و 100 ألف غرامة مالية، مع تثبيت أمر بالقبض ضدهم.

فيما تم النطق بتعويض الضحايا الثلاثة، وهم شريف ملال بـ 200 ألف دينار، وعمراني الوناس بـ 120 ألف دينار وزيتوني مراد بـ 100 ألف دينار.

في حين، تحصل نسيم بن عبد الرحمن بصفته مسؤول الشركة على 500 ألف دينار كتعويض.