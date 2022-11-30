أحكام بين عام حبسا نافذا نافذة والبراءة في حق المتهمين حسان بوراس ومصطفى قيرة

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء عقوبة عامين حبسا نافذا منها عام نافذة. والبقية موقوفة النفاذ وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج. في حق العضو السابق بحركة رشاد الإرهابية ” حسان بوراس” عن جنحتي إهانة هيئة نظامية والترويج عمدا لاخبار كاذبة بين الجمهور. من المساس بالامن العمومي والنظام العام.

كما برأت ذات الهيئة القضائية المتهم الثاني مصطفى قيرة عن روابط التهم المنسوبة إليه. كما حكم غيابيا للارهابي الفار محمد زيطوط ب20 سنة سجنا نافذا. مع تأييد أمر بالقبض الجسدي الصادر ضده.

وكان النيابة العامة قد التمس توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق كلا المتهمين الموقوفين بوراس وقيرة. مع تسليط 20 سنة سجنا للمتهم الفار م محمد زيطوط مع تأييد أمر بالقبض الجسدي ضده.

وتم متابعة المتهمين قيرة مصطفى وبواراس حسانبجناية المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم جناية تأسيس وتسيير منظمة ارهابية تخريبية. جناية الاشادة بالأعمالية استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال. لتجنيد أشخاص للعمل لصالح تنظيم إرهابي ونشر أفكاره جنحة الترويج لاخبار كاذبة. جناية الإنخراط والمشاركة في تنظيمات او جماعات إرهابية وتخريبية.

وتمت المتابعة الجزائية في حق المتهمين جاءت بعدما تبين من ملف التحري أنه بناء على قرار المجلس الأعلى للأمن الصادر بتاريخ 19 ماي 2021. المتضمن تضنيف حركتي رشاد والماك كحركتين ارهابيتين. وفي اطار مكافحة الجريمة المعلوماتية بأمن ولاية البيض تم رصد ثلاث مقاطع فيديو خاصة بالمدعو حسان بوراس احدهما. تم بثه في شهر اوت 2013 عبر قناة رشاد بعنوان حركة رشاد في الجزائر. يظهر واجهة حساب القناة ورمز رشاد مرفوقة بعبارة ” من أجل دولة العدل والحكم الراشد في الجزائر.” يظهر فيه المتهم بوراس رفقة بن نعوم ابراهيم يقومان بتنشيط لقاء تحت عنوان ” جمع عدد من مناضلي رشاد مع اعضاء في المجلس الوطني “.

هذا ما تضمنه الفيديو..

وتضمن الفيديو مجموعة من النقاط الاساسية التي تم التطرق اليها في هذا اللقاء تمثلت في كسر حاجز النشاط للجزائريين ومناقشة أمور البلاد.

كما ظهر بوراس بصفته عضو مؤسس للحركة الإرهابية طرح ان النظام هو من يتعامل مع الأجنبي كفرنسا وأمريكا لتدمير الشعب وخياره لحركة رشاد. من أجل تغيير نظام الحكم ومقطع فيديو ثاني برفقة بوعلام القاز. التابع للجبهة الإسلامية للانقاذ ” فيس” برفقة المتهم القيادي لرشاد مصطفى قيرة. وبوحفص الهلالي من خلاله صرح بوراس ” عليهم ان يسعوا جاهدين لتوحيد الحراك. حتى وان أخطأ البعض في حقهم. وان نوحد صفوفنا والكلام موجه لمؤسس الحركة الإرهابية العربي زيطوط وكل اعضاء امانة رشاد.

اما الفيديو الثالث يظهر فيه حسان بوراس رفقة بعض نشطاء الحراك الشعبي يتهاتفون بعبارات تحريضية ضد النظام والهيئات الامنية.

وأثناء مواجهة المتهمين أمام هيئة المحكمة صرح المتهم حسن بوراس الذي تيين في الجلسة بأنه لا يحوز على شهادة البكالوريا. ويمارس مهنة الصحافة بصفته مراسل لوسائل اعلام محلية وحتى دولية. بأنه كان عضو سابق بحركة رشاد ثم استقال منها سنة 2013 ولم يعد يتبنى أفكارها البتة أو مواقفها السياسية.

في حين صرح المتهم الثاني ” مصطفى قيرة” بأنه ينفي كل التهم المنسوبة إليه ويتمسك بأقواله الأولية التي أدلى بها امام رجال الضبطية القضائية.