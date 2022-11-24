أحكام بين 3 و20 سنة سجنا ضد 45 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة

سجلت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 نوفمبر 2022 متابعات جزائية ضد 65 متهما لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، و تمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري .

وحسب بيان وزارة العدل، فقد صدرت أحكام بالإدانة و عقوبات بالحبس ضد 45 متهما لمدد تتراوح بين 03 سنوات و 20 سنة حبسـا نافذا، و غرامات مالية من مليون إلى عشرة مـلايـين دينـار في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: الأغواط، أم البواقي، باتنة، البليدة، تمنراست، تبسة، الجلفة، معسكر، ورقلة، تيبازة، ميلة.

وأوضح بيان ذات الهيئة، أن هذه الإجراءات تهدف إلى محاربة الجرائم الماسـة بالاقتصـاد الوطـني، خـــاصة التــهريـب و المضاربة غير المشروعة.