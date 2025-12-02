أحكام بين 3 و5 سنوات حبسا ضد عصابة استدرجت سائق سيارة يعمل عبر تطبيق الكتروني بأولاد فايت

ادانت محكمة الشراقة اليوم الثلاثاء بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية ضد 7 أشخاص منهم 3 موجودين رهن الحبس المؤقت مع إصدار أمر بالقبض المتهمين الفارين، كما قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف ضد المتهمة ” ه.حنان” عن تهمة استدراج سائق سيارة يعمل في مجال النقل عن طريق التطبيقات الالكترونية ، الاعتداء عليه ليلا وسرقة سيارته، كما قضت المحكمة بالزام المتهمين بدفع للضحية مليون دج تعويض عن الضرر.

هذا وقد تمكنت مصالح الدرك الوطني باولاد فايت من فك لغز عملية اعتداء تعرض لها سائق سيارة بإقليم اختصاصهم بعد استدراجه من قبل فتاة طلبت خدمة “توصيل” قبلها الضحية الذي يزاولا عملا موازيا في مجال النقل باستخدام تطبيق ” يسير” ليتفاجأ بعصابة تنتظره في نقطة الوصول، أين تهجم عليه ثلاث أشخاص انزلوا بالقوة من المركبة واعتدوا عليه بالضرب والفرار على متن سيارته وسرقتها.

ملابسات القضية عالجت تفاصيلها محكمة الشراقة، اليوم الثلاثاء، والذي جر ملف قضية

8 أشخاص خمسة منهم موجودين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة، بعدما تبين امتهانهم للعمل الاجرامي عن طريق استدراج سائقي المركبات الخاصة الناشطة عن طريق تطبيقات النقل الالكترونية لاماكن معزولة ثم الاعتداء،عليهم وسرقة مركباتهم، راح ضحيتهم في ملف الحال مساعد موثق يدعى” ط.مصطفى”.

هذا وقد أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة مؤخرا على المحاكمة ملف الدعوى التي تحرت فيها مصالح الدرك الوطني باولاد فايت غرب العاصمة عقب تلقيها بلاغا بتعرض شخص لاعتداء خطير من قبل مجموعة من الأشخاص تعتمد إرسال طلبيات للنقل عبر التطبيقات الالكترونية عن طريق الاستدراج باستعمال فتاة توجههم لمناطق معزولة ليلا ثم التهجم عليهم.

الضحية في قضية الحال وخلال سماع اقواله اكد انه يعمل مساعد محضر قضائي ، يمارس نشاطا في نقل الاشخاص عبر تطبيق”يسير” كعمل موازي، حيث تلقى يوم الوقائع طلب عبر التطبيق، من فتاة طلبت ايصالها من ديدوش مراد بالعاصمة إلى اولاد فايت، وكان ذلك حوالي الساعة الحادية عشر و النصف ليلا، حيث وبمجرد وصولهما إلى وجهتهما، تفاجأ بأشخاص في انتظاره تهجهموا عليه بالاسلحة البيضاء وسرقوا سيارته والفرار إلى مدينة تيزي وزو،قبل أن يتم استرجاع المركبة لاحقا بمدينة البويرة.

هذا وقد تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف 5 متهمين ويتعلق الأمر بكل من “م. اعمر”،

“ز، اسامة” ، “ص. رسيم”، ” ب.فارس”و”ح.صهيب” بالإضافة إلى فتاة تدعى” م.حنان” فيما لايزال البقية في حالة فرار.

تم تقديم الموقوفين أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.

المتهمون مثلوا اليوم تهما تتعلق بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة المقترنة بظرفي الليل و التعدد، استعمال سلاح ظاهر ، الضرب والجرح العمدي.

حيث نفت الفتاة المدعوة” ع.حنان” تورطها في قضية لحال مؤكدة أنه تربطها علاقة بأحد المتهمين وأنه طلب منها المجيء من ديدوش مراد إلى اولاد فايت للقائها وأنها لم تكن تعلم بأمر مخطط الاعتداء وأكدت أنه فعلا تم التعرض للضحية وسرقة سيارته والتوجه برفقته وباقي المتهمين المتورطين في الاعتداء إلى منزل جده بتيزي وزو، على متن السيارة المسروقة، لتعود في اليوم الموالي إلى العاصمة على متن الحافلة.

وبسماع شريكها أكد أنه فعلا قام بالاعتداء،على الضحية و سرقة سيارته موضحا أنه كان برفقة اثنان من اصدقائه وأنهم بعد توجههم لبيت جظه بتيزي وزو ، وخلال اجتماعهم على جلسة لتناول المشروبات الكحولية تعرضوا لاعتداء من قبل مجهولين وسرقة السيارة منهم، من جهتهم أنكر باقي المتهمين علاقتهم بالوقائع.

ج.ق