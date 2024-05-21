أحكام بين 4 و7 سنوات لعصابة الأحياء زرعت الرعب وسط السكان بضواحي منطقة شراڨة

ادانت عشية اليوم الثلاثاء محكمة الجنح بشراڨة 5 شباب “أ.م”,”و.أ”,”و.ك” “س.ع” ،”ب.أ” بعقوبات. تراوحت بين 4 الى 7 سنوات حبس نافذ ،شكلوا عصابة أحياء أحياء خطيرة. تقوم ببيع السموم بـمختلف أنواعها وتبث الرعب في وسط سكان ضواحي منطقة شراڨة، فيما إستفاذ احد المتهمين من حكم البراءة “س.ع” .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال المتهمون شكلوا عصابة احياء باستخدام الأسلحة البيضاء ويعمل أفرادها. على خلق جو انعدام الأمن العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وترهيبهم. إلى جانب الإتـجـــــار في الـمخـــــــدرات والـمؤثرات العقلية بالقرب من الـمؤسسات التربوية وعلى مرئ العامة.

وبعد توقيفهم من قبل عناصر الامن تم العثور بحوزتهم عن كمية من المخدرات، المؤثرات العقلية. وأسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأشكال.

المتهمون وجهت لهم جنح انشاء عصابة احياء و المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.و جنحة تكوين عصابة أحياء للقيام بفعل او عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الحياء السكنية. بغرض فرض السيطرة عليها من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر.