أحكام بين 5 و10 سنوات حبسا في حق عصابة تتاجر بـ”الكاشيات” و”الكوكايين” في العاصمة

قضت محكمة الشراقة مساء اليوم الأحد، بتوقيع عقوبات تتراوح بين 5 و 10 سنوات حبساً نافذاً مع غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف ومليون دج ضد 7 أشخاص بينهم فتاتين تم توقيف 3 منهم و إيداعهم رهن الحبس المؤقت، مع تثبيت الأمر بالقبض الصادر ضد المتهمان الفاران، وذلك عقب تورطهم في ملف يتعلق بالمتاجرة بالمخدرات الصلبة ” الكوكايين” و المؤثرات العقلية، بدالي ابراهيم غرب العاصمة.

انطلاق التحقيق في قضية الحال، جاء عقب معلومات بلغت مصالح الأمن بدالي ابراهيم غرب العاصمة بخصوص وجود شخص محل شبهة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة و المؤثرات العقلية، ويتعلق الأمر بالمتهم المدعو”ز.أ” هذا الاخير الذي تم ترصده ومراقبته، وتوقيفه متلبسا بحيازة كمية من المخدرات الصلبة أقدم على ابتلاعها مباشرة خلال القبض عليه كما ضبط بحوزته مبالغ مالية يقدر بـ 29 ألف دج. ولدى اخضاع هاتف هذا الأخير للمراقبة التقنية عُثر به على مجموعة كبيرة من الفيديوهات التي توثق عمليات تجهيز المخدرات الصلبة للبيع بالتجزئة من خلال عملية وزنها ووضعها بأكياس خاصة، بالإضافة إلى فيديوهات تظهر المشتبه فيه رفقة أشخاص آخرين بينهم المتهم المدعو” ص.أ” وفتاتين تمّ تحديد هويتهما لاحقا يدعيان” ط.ليندة”و”ط.نسرين” يقومون بوزن الكوكايين، وذلك من خلال وضع ميزان بينهم، كما تم العثور على فيديو يظهر فيه المتهم الرئيسي المدعو” ز.أ” يحمل 3 اكياس من الكوكايين، و امشاط من المؤثرات العقلية، كما عثر به على فيديو يظهر فيه رفقة اشخاص آخرين يقومون بتكبيل شخص على شجرة ويعتدون عليه بالاسلحة البيضاء، بالإضافة إلى عدة محادثات إلكترونية عبر حسابات خاصة مضمونها طلبيات شراء للمخدرات الصلبة.

وخلال مواجهة المتهم الرئيسي بكل الدلائل التي عثر عنها بهاتفه، أنكر المتهم ” ز.أ” ما نُسب له من تهم التي وجهت له و المتعلقة بتهمة بيع المخدرات الصلبة و المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، وأكد أنه يعمل” بلومبي” وأنه مدمن على المخدرات وهو مجرد مستهلك لها، غير أن المحكمة واجهته بما عثر عليه خلال المعاينة التقنية لهاتفه النقال، والتي تترجم ترويجه الصريح للمخدرات الصلبة و المؤثرات العقلية، غير أن المتهم تمسك بالنكران و أكد أن الفيديوهات أظهرته خلال عمليات الشراء.

من جهته أنكر المتهم الثاني ” ص.أ”، ما نُسب له هو الآخر وأكد أنه يعمل ” دهان” وأن المتهم الأول مجرد جار، ولا يعلم سبب ذكر اسمه خلال التحقيق والتي جاء فيها أنه هو من يقوم بتمويله بالمخدرات الصلبة ومعتاد على الشراء منه، كما فنّد معرفته بباقي المتهمين الموجودين في حالة فرار من بينهم الفتاتين اللتين تم التوصل إليهما خلال مجريات التحقيق.

وهو حال المتهم الثالث الموقوف المدعو” ب.لطفي” الذي أنكر علاقته ببيع و ترويج المخدرات الصلبة.

هيئة دفاع المتهمين أكدت خلال المرافعة انعدام الدليل الذي يورط المتهمين ببيع المخدرات الصلبة وأكد أن الفيديوهات ليس دليلا ثابتة ضدهم. وطالبوا بافادتهم بالبراءة أصلا و أقصى ظروف التخفيف احتياطيا.