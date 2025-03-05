أحكام بين 5 و10 سنوات حبسا للمعتدين على مُسِن بالطريق السّريع

قضت محكمة الجنح بالدار البيضاء، بعقاب متهم موقوف يبلغ من العمر 25سنة، بـ 5سنوات حبسا نافذا. عن جنحة الضرب والجرح والسرقة بالتعدد، على خلفية اعتدائه بالضرب على شخص مسن في الطريق السريع بالدار البيضاء اتجاه بن عكنون. حيث ظهرت الحادثة في فيديو موثّق وتم تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

كما سلّطت ذات الهيئة القضائية، في نفس القضية، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا غيابيا. مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضد متهمين إثنين، لا يزالان في حالة فرار. ومحل بحث من طرف مصالح الأمن، وهما المتهمان اللذان شاركا في عملية الاعتداء على شخص الضحية صاحب السيارة المستهدفة للسرقة من نوع ” هيونداي” .

“عملية إيقاف المتهم”

وفي ملف الحال، فإن عملية إيقاف المتهم الموقوف جاءت بعد تلقي الفرقة الإقليمية للدار البيضاء شكوى للضحية (شخص طاعن في السن). مفادها تعرضه للضرب والاعتداء بالقوة من طرف مجهولين كانوا على متن سيارة نوع” هيونداي”. والغرض من الإعتداء محاولة سرقة سيارته.

حيث تعمّد الجاني الاحتكاك بسيارة الضحية من الجانب الأيمن، وعند توقفهم على حافة الطريق ونزول الضحية من المركبة. إنهال عليه بالضرب مباشرة أمام مرافقيه الذين قاموا بالبحث عن وثائق السيارة لغرض السطو عليها.

كما تم توثيق الإعتداء على الضحية بفيديو من طرف أحد مستعملي الطريق وقام بنشره عبر منصة وسائل التواصل الاجتماعي.

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