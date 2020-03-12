أدانت، أمس الأربعاء، محكمة الجنايات الإبتدائية، بولاية البويرة، شابين 22 و25 سنة، إلى جانب فتاة 24 سنة بأحكام بين 5 و6 سنوات لكل واحد منهم، بتهمة إختطاف مراهق، 16 سنة، وإحتجازه وتحويله إلى غابة بالفراكسة والاعتداء عليه.

خلفية القضية حسب قرار الإحالة، تعود إلى شهر أفريل 2019، حيث إستدرجت الفتاة المراهق بعد الإتصال به عن طريق الهاتف النقال، حيث كان متواجدا عند الحلاق وتم تحويله إلى حي 140 مسكن عن طريق سيارة سياحية ومنه إلى غابة بالفراكسة بوادي البردي، والتي تبعد عن عاصمة الولاية بـ16 كلم، وقد تم تجريده من هاتفه النقال مع الإعتداء عليه، ليتركوه وسط الغابة.

وبعد إيداع شكوى من قبل والدي الضحية، تم فتح تحقيق عقبها تم توقيف أفراد العصابة، حيث إعترفوا عبر مراحل التحقيق بالفعل المنسوب إليهم، وأثناء مثولهم، حاول كل واحد منهم التملص من المسؤولية، لكن القاضي واجههم بتصريحاتهم السابقة.

النيابة من جهتها التمست 10 سنوات سجنا نافذا، وبعد المداولات سلطت المحكمة أحكاما بين 5 و6 سنوات سجنا نافذا لكل المتهمين الثلاثة.